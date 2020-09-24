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Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MUĞLA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE (NSM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ELDE EDİLEN PARA ELE GEÇİRİLDİ.

MUĞLA 24.09.2020, 11:00
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Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 4 ayrı noktada çalışma yapıldı. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de görev aldığı çalışmalarda 5 parça halinde 445.84 gram metamfetamin, 3 parça halinde 8.42 gram esrar, 2 kök hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1550 TL, 25 dolar, 200 Ukrayna Grivası ele geçirildi. Adli tahkikat başlatılan 5 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

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