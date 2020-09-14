Milas’ta üreticilere yönelik toplantı düzenlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde üreticilere yönelik toplantı düzenlendi. Kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda düzenlenen toplantı sonrasında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile beraberindekiler, susam hasadına katılıp, narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ören Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Muğla İl Müdürü Barış Saylak, Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, Şube Müdürleri, mühendisler ve personellerin katılımıyla gerçekleşen toplantıyı, Ören’e yakın mesafede bulunan mahallelerin muhtarları da takip etti. Bitki Sağlığı Şubesi personellerince yapılan bilgilendirme sunumunda, zeytin ağaçlarında doğru budama, ilaçlama ve gübrelemeye dikkat çekildi.

Yapılan sunumların ardından söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ören’in müthiş bir yer ve ova olduğunu ifade ederek, “Mandalina, portakal, limon gibi narenciye bahçelerimiz, susam bahçelerimiz var. Susamımızın kalitesi de oldukça yüksek” dedi.

Kovid-19 pandemi sürecinde tarımın daha da ön plana çıktığını belirten Saylak, “Pandemi döneminde üretimin aksamaması için arkadaşlarımızla sahada canla başla çalıştık. Bu süreçte bazı ülkelerin ne hallere düştüğünü gördük. Marketler yağmalandı. Ama Allah’a şükür ki bizim ambarımızda buğdayımız, kilerimizde nohutumuz vardı. Namerde muhtaç olmadan pandeminin birinci dalgasını atlattık. Sizler üretmeye devam ettiniz, bizler de sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Pandemi döneminde ülkemizin tarımı yüzde 4 oranında büyüdü. Turizmin gölgesinde kalan Muğla tarımını el birliğiyle hak ettiği yere taşıyacağız. Sizlerin maliyetlerini düşürmek en büyük hedefimiz” dedi.

Üretim konusunda hangi sivil toplum örgütü veya şahıs olursa olsun projelerine destek verdiklerini de dile getiren Saylak, “Gerek kurumumuzun projeleri gerekse üreticilerimizden gelen projelerle yol alıyoruz. Sizlerde üretim konusunda projeler hazırlayın, kol kola yürüyelim” dedi.

Yaptığı konuşmanın ardından katılımcıların sorunlarını dinleyen İl Müdürü Saylak, İlçe Müdürü Eşref Arslan ve beraberinde bulunanlarla birlikte önce susam hasadı yapılan tarlada daha sonra ise narenciye bahçesinde incelemelerde bulundu.

Gökova susamının çok meşhur olduğunu belirten Saylak, “Türkiye’de yaklaşık 250 dekar alanda susam ekimi yapılıyor. Muğla’da Türkiye üretimini yüzde 11’inin üretildiği bir yer. Muğla genelinde 27 bin dekar alanda susam ekimi yapıyoruz. Bunun büyük bir bölümü de Gökova çevresinde üretiyoruz. Gökova susamının özelliği, Gökova Körfezinden denizden gelen iyot kokulu rüzgarlar müthiş bir aroma katıyor susamımıza. Bu susam susuz olarak yetişiyor. Sulu tarım yapılmıyor. Tamamen doğal Gökova’nın kendi yerli çeşidi ile müthiş bir üretime ev sahipliği yapıyor bu mümbit topraklar” dedi.