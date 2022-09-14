Milas’ta üç olay birbiriyle bağlantılı çıktı: 1 kişi tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir aracın, bir evin kurşunlanması ve bir kişinin de yaralanmasının ardından soruşturma başlatan asayiş ekipleri, ayrı ayrı günlerde meydana gelen olayların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit ederken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki hafta önce Milas’ta iki ayrı grup arasında tartışma çıkmış, tartışmada taraflar birbirini darp etmişlerdi. Yaşanan olayın ardından ise park halindeki bir otomobil ile bir ikamette silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşanan olayların ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince özel bir ekip oluşturularak detaylı çalışma yapıldı. Ekiplerin yapmış olduğu başarılı çalışma ile de ayrı günlerde farklı mekanlarda meydana gelen asayiş olaylarının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

İddiaya göre, 29 Ağustos tarihinde H.K. ve H.B., henüz bilinmeyen bir nedenle A.E. ile tartıştı. Yaşanan tartışmaya Ö.A.’da dahil oldu. Taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavganın ardından 31 Ağustos tarihinde H.K. ile H.B., Hacıapti Mahallesi’nde yer alan Pazar Pazarı’nda park halindeki bir otomobili kavga ettikleri Ö.A.’nın zannederek akşam saatlerinde kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Aracın gerçek sahibi E.S. ise olay karşısında büyük şok yaşadı. Şüpheliler H.K. ile H.B. hızını alamayarak aynı gün akşam saatlerinde bu kez A.E.’nin Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan evinin önüne motorsikletle giderek silahla 3 el ateş etti. Bu sırada balkonda oturan ev halkı açılan ateşten yara almadan son anda kurtuldu. İkametgahı kurşunlayan şüpheliler olay yerinden kaçtıkları sırada biri diğerini yanlışlıkla ateş ederek bacağından yaraladı. Tedavi olmak için hastaneye giden yaralı H. B. ilk ifadesinde kendisini ikametgahı kurşunlanan A.E.’nin ateş ederek yaraladığını iddia etti.

Özel ekip kuruldu

Yaşanan olayların ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinden oluşan özel bir ekip kurularak araştırma yapıldı. Güvenlik kameraları kayıtları ve de görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda ikametgah ile park halindeki otomobili H.B. ile H.K.’nın kurşunladığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve ilk ifadelerinde olayları itiraf eden şahıslardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.