Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yaşar’ın kontrolünde Milas’tan Ören istikametine doğru seyreden 48 AFA 940 plakalı motosiklete sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yaşar ve motosikleti yol kenarında bulunan zeytinlik araziye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde 57 yaşındaki Mehmet Yaşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nde orman muhafaza memuru olarak çalıştığı öğrenilen Yaşar’a çarparak ölümüne neden olan sürücü ve aracın bulunması için güvenlik güçlerinin başlatmış olduğu çalışma devam ediyor.