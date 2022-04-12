Milas’ta telefon dolandırıcılığı

Muğla’nın Milas ilçesinde, bir operatör firmasının temsilcisi olduğu iddia edilen iki kişinin yüzlerce kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenilirken, mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar, Milas Adliyesi’ne giderek şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bulunan bir firma tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde telefon, saat ve aksesuarın uygun fiyatlarla müşteriye ulaştırıldığı beyanı ile operatör üzerinden müşterilere ulaşan A.M. ve D.K.’nın yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Operatör firmasına güvendikleri için alışveriş yaptıklarını ifade eden mağdur vatandaşlar, alışverişlerinin taksitlerinin faturalarına yansımasına rağmen ürünlerin kendilerine ulaşmadığını iddia ederek, Milas Adliyesi’ne gelerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde toplanan mağdur vatandaşların bir bölümü ise ikametgahlarının bulunduğu güvenlik güçlerine ifadelerini vererek dilekçelerini bıraktı.