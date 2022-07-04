Milas’ta süt birliği üyelerine hayat sigortası

Fiziki yatırım ve hizmetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de üyelerinin yanında olan Milas Süt Birliği, özel bir banka ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ile tüm üyelerine hayat sigortası yaptırdı.

Üyelerine hayvancılık ve süt üretimi alanında modern yöntemleri kullanmaları için eğitimler veren, üretimdeki girdi maliyelerini düşürmek için ise yem, tohum ve çiftlik ekipmanları başta olmak üzere birçok kalemde, uygun ödeme koşullarında üyelerine hizmet veren Milas Süt Birliği, Süt Yenileşim Merkezi ile sütte kalitenin garantisi olurken, Birliğim Gıda ile de tüketicinin yanında oluyor. Milas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki süt işleme tesisi projesiyle, üretimi katma değeri yüksek ürünlerle taçlandırmayı, istihdama da katkı sunmayı hedefleyen Milas Süt Birliği, kuruluşundan bu yana istikrarlı bir gelişme ve büyüme grafiği çiziyor. Milas Süt Birliği, fiziki yatırım ve hizmetlerin yanı sıra üyelerine yönelik sağlık indirimleri ile sigorta alanlarında ortaya koyduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de her zaman Birlik üyelerinin yanında oluyor. Son 4 yıldır tüm birlik üyelerine hiçbir ücret talep etmeden ferdi kaza sigortası yaptıran Milas Süt Birliği, bu yıl riski en üst seviyeye çıkararak üyelerine hayat sigortası yaptırdı.