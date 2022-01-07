Milas’ta sahte para operasyonu

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, Güllük Karakol Komutanlığı ekipleri, Muğla’nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi’nde 18 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirdi.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Güllük Karakol Komutanlığı ekipler, Güllük Mahallesi’nde H.M.İ’ye (27) ait evde yapılan aramada 179 tane 100 TL, 12 tane 50 TL olmak üzere toplan 18 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirdi. Mahkemeye çıkarılan H.M.İ isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.