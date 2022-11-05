Milas’ta sahte alkol operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesi Bafa ve Selimiye Mahallelerinde evlerinde kaçak alkol üretimi yapan şahıslara yönelik operasyonda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda Milas İlçesi Selimiye ve Bafa Mahallelerinde ikamet eden M.Y., A.D. ve Ö.İ. isimli şahısların ikametlerinde özel düzenek (damıtma sistemi) kurmak suretiyle sahte/kaçak alkol ürettikleri bilgisi alındı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 932 litre el yapımı şarap, 54 litre el yapımı rakı, anason yağı, alkol yapımında kullanılan huni, 3 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çift kırma ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet fişek ele geçirilmiştir.

Şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.