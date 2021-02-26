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Milas’ta “Sağlık Çalışanları” konulu resim yarışmasının ödülleri verildi

Muğla’nın Milas ilçesinde özel bir anaokulu tarafından, pandemi döneminin kahramanları olan sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

MUĞLA 26.02.2021, 16:16
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Milas’ta “Sağlık Çalışanları” konulu resim yarışmasının ödülleri verildi

Muğla’nın Milas ilçesinde özel bir anaokulu tarafından, pandemi döneminin kahramanları olan sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Pandemi döneminde yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni ise Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. “Ailemle Yarışıyorum” konseptli ile 3 - 6 yaş grubu okul öncesi dönem çocuklar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Anakolu Müdürü Gülizar Otlak, “Bugün miniklerimizin başarısını kutlamak için buradayız. Yaşadığımız zorlu dönemin en çok yorulanları ve en büyük kahramanları olan değerli sağlık çalışanları biz istedik ki sizlerin hayatına bir de miniklerimizin gözünden bakalım. Bunun için çocuk kalbinin en güzel yansıması olan resimlerini kullandık. Bu kez boya kalemlerimizi ve resim defterlerimizi sizler için elimize aldık. Sevgili miniklerimiz ve değerli aileleri de bizleri yalnız bırakmadı. Elbette sadece onlar değildi yanımızda olan. Ben öncelikle Milli Eğitim Müdürümüz İsa Bal’a, Şube Müdürümüz Türker Yurtsever’e, İlçe Sağlık Müdürümüz Ergun Kırova’ya Halk Eğitim Müdürümüz Tunahan Bayram’a, Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu’na, Özel İzan Sağlık Hastanesi Başhekimi İbrahim Özman’a, biraraya gelmemize sebep olan kurucumuz Nazlı Yıldız’a çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Otlak’ın yaptığı konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Yarışmanın birincisi Halil İbrahim Yılmaz’a ödülü olan scooter ve belgesi Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Kuzu, ikincisi Sedef Kırlı’ya ödülü paten ve belgesi Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu, üçüncüsü Berra Nur Kırlı’ya ödülü kaykay ve bölgesi Milas İlçe Sağlık Müdürü Ergun Kırova, yarışmanın dördüncüsü Nilay Hürmet Arslan’a ödülü lego ve belgesi Özel Sağlık Hastanesi Başhekimi İbrahim Özman tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Yarışma kapsamında yapılan resimler Milas’taki sağlık kurumlarında sergilenecek.
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