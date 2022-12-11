Milas’ta sağanak yağmur etkili oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Bafa Mahallesi’nde su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olmasının beklendiği belirtilmişti.

Şiddetli yağmur Milas’ta öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Milas merkezde şuana kadar olumsuzluk yaşanmazken, Bafa Mahallesi’nde ise yollar ve araçlar sular altında kaldı. Bafa - Söke karayolunda seyreden araçlar, dağlardan gelen sular nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Bazı büyük araçların sürücüleri tüm tehlikeyi göze alarak sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalıştı. Diğer araçlar ise suların çekilmesini bekledi. Yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.