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Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde Çamköy Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi.

MUĞLA 24.07.2022, 17:34
Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde Çamköy Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi.

Yangın, Milas ilçesi Çamköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının söndürülmesi için bölgeye yangın söndürme uçağı da gönderilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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