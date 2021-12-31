Milas’ta öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir okulda öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alınarak hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas merkezde bulunan bir ilkokulda görev yapan kadın öğretmenin öğrencisine şiddet uygularken çekilen görüntülerin sosyal medya ve bazı basın organlarında yer almasının ardından olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Milas Kaymakamlığı, olayın yaşandığı gün öğretmenin açığa alındığını belirtti.

Milas Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçemizde bulunan bir okulda 28.12.2021 gününde yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”