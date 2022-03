Milas’ta öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu’nda “Deprem” konulu seminer sunumu yapıldı Bodrum AKUT Ekibi Eğitim Birimi Sorumlusu Füsun Ersoy tarafından yapılan sunumda, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu’nda eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından “Deprem” konulu sunum yapıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen sunumu öğrencilerin yanı sıra, Okul Müdürü Doç. Dr. Abuzer Kızıl, öğretim görevlileri de takip etti.

Seminerin sunumunu yapan Bodrum AKUT Ekibi Eğitim Birimi Sorumlusu Füsun Ersoy, AKUT hakkında bilgi aktararak, “AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak, “gönüllülük” ve “karşılıksız yardımseverlik” ilkeleriyle 1996 yılından bu yana durup dinlenmeden, Türkiye ve Türk Milleti için çalışıyoruz. Ülke ve insan sevgisi yüksek, sorumluluk duygusu gelişmiş, yurttaşlık bilincine sahip bir avuç dağcı olarak çıktığımız bu yolda, yıllar içerisinde aramıza katılan duyarlı ve nitelikli yeni gönüllülerle birlikte, AKUT’umuz giderek tüm Türkiye’ye yayılan büyük ve güçlü bir aileye dönüşüyor. Bir arama kurtarma ekibi olarak afetler, kazalar ve acil durumlarda can kaybını en aza indirmek kadar önem verdiğimiz toplum bilinçlendirme çalışmalarımızı da her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Toplumumuzda genel olarak afete hazırlık konularında eksik, yetersiz hatta ölümcül olabilecek yanlış bilinenlerin yaygınlığı hepimizin çok iyi bildiği ve derin bir endişe ile izlediği bir konu. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gereken en önemli sorunlarımızdan biri olan deprem tehlikesine karşı toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla, yıllardır ülkemizin her köşesinde sayısız eğitim, seminer ve bilgi paylaşımı toplantıları düzenledik. Kısıtlı imkanlarımızla hazırladığımız eğitim filmlerini, broşürleri ve kitapçıkları her fırsatta ülkemize yaymaya, insanlarımızla paylaşmaya gayret ettik” dedi.

“Depremden en az zararla kurtulabilmenin önkoşulu, depreme ve onun oluşturacağı zararlara hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri önceden almış olmaktır. Toplumumuz ne kadar hazırlıklı olursa yaşanacak acılar o kadar azalır, arama kurtarma ekiplerine de o kadar az iş düşer” hatırlatmasında da bulunduktan sonra deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktaran Ersoy şöyle devam etti;

“Özellikle büyük depremlerde ayakta durmak mümkün olmadığından yapılması gereken ilk şey, sakin kalmaya çalışarak, ağır bir mobilyanın yanına yatmak ya da çökmektir. Eviniz yapı standartlarına uygun olarak yapılmışsa ve eşyalarınız sabitlenmişse kanepe, sağlam masa, yatak gibi eşyaların hemen yanı başında yat-korun tutun ya da çök-kapan hareketini yaparak küçülmek sizin en az zararla kurtulmanızı sağlayabilir. Yat-Korun-Tutun hareketini şöyle anlatalım. Yere yan yatarak bacakları karına çekme (cenin), bir elle sağlam bir eşyaya tutunmak diğer elle de başı korumak şeklindedir. Çök-kapan-tutun özellikle iş yerinizde iseniz masanın yanında iki diz üzerine çökülerek vücut küçültülür, bir elle masaya tutunulur, diğer elle baş korunur. Çök- Kapan, açık alanda bir diziniz yerde çöküp, iki elinizle başınızı koruyarak, bedeninizi küçültüyor, aynı zamanda gözlerimizle de çevremizi gözlemliyoruz.

Deprem sırasında tehlikeli bölgelerin de bulunduğunu ve bu alanlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini de belirten Ersoy, “Deprem sırasında kapı eşikleri durulmaması gereken tehlikeli yerler arasında bulunuyor. Ayrıca, balkon, merdiven boşluğu ve asansörlerin de deprem sırasında kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Dolap, gardırop ve büfe gibi devrildiğinde yaralanmalara yol açabilecek büyük eşyaların da duvara sabitlenmesi gerekiyor” dedi.

“Deprem sonrasında neler yapılmalı?” başlığı üzerinden sunumuna devam eden Ersoy, “Çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin. Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma alanına gidin. Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın" dedi.

Her evde temel ihtiyaçların karşılanabileceği malzemeleri içeren bir çanta veya set hazırlanması gerektiğine de dikkat çeken Ersoy, acil durum çantasında olması önerilen malzemeleri şöyle sıraladı;

"Su, konserve gibi kolay bozulmayacak yiyecek, ilk yardım seti, pilli radyo ve yedek pilleri, el feneri, battaniye, nakit para, kibrit / çakmak, kalem, kağıt, düdük, bebekli aileler için bebek bezi, biberon ve yedek giysi. Evcil hayvanların ihtiyaçları.”

Yaklaşık bir saat süren sunumun ardından Okul Müdürü Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AKUT ekibine teşekkür etti.