banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Milas’ta öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu’nda “Deprem” konulu seminer sunumu yapıldı Bodrum AKUT Ekibi Eğitim Birimi Sorumlusu Füsun Ersoy tarafından yapılan sunumda, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı

MUĞLA 16.03.2022, 09:19
Milas’ta öğrenciler deprem konusunda bilgilendirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu’nda “Deprem” konulu seminer sunumu yapıldı Bodrum AKUT Ekibi Eğitim Birimi Sorumlusu Füsun Ersoy tarafından yapılan sunumda, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu’nda eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından “Deprem” konulu sunum yapıldı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen sunumu öğrencilerin yanı sıra, Okul Müdürü Doç. Dr. Abuzer Kızıl, öğretim görevlileri de takip etti.

Seminerin sunumunu yapan Bodrum AKUT Ekibi Eğitim Birimi Sorumlusu Füsun Ersoy, AKUT hakkında bilgi aktararak, “AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak, “gönüllülük” ve “karşılıksız yardımseverlik” ilkeleriyle 1996 yılından bu yana durup dinlenmeden, Türkiye ve Türk Milleti için çalışıyoruz. Ülke ve insan sevgisi yüksek, sorumluluk duygusu gelişmiş, yurttaşlık bilincine sahip bir avuç dağcı olarak çıktığımız bu yolda, yıllar içerisinde aramıza katılan duyarlı ve nitelikli yeni gönüllülerle birlikte, AKUT’umuz giderek tüm Türkiye’ye yayılan büyük ve güçlü bir aileye dönüşüyor. Bir arama kurtarma ekibi olarak afetler, kazalar ve acil durumlarda can kaybını en aza indirmek kadar önem verdiğimiz toplum bilinçlendirme çalışmalarımızı da her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Toplumumuzda genel olarak afete hazırlık konularında eksik, yetersiz hatta ölümcül olabilecek yanlış bilinenlerin yaygınlığı hepimizin çok iyi bildiği ve derin bir endişe ile izlediği bir konu. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gereken en önemli sorunlarımızdan biri olan deprem tehlikesine karşı toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla, yıllardır ülkemizin her köşesinde sayısız eğitim, seminer ve bilgi paylaşımı toplantıları düzenledik. Kısıtlı imkanlarımızla hazırladığımız eğitim filmlerini, broşürleri ve kitapçıkları her fırsatta ülkemize yaymaya, insanlarımızla paylaşmaya gayret ettik” dedi.

“Depremden en az zararla kurtulabilmenin önkoşulu, depreme ve onun oluşturacağı zararlara hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri önceden almış olmaktır. Toplumumuz ne kadar hazırlıklı olursa yaşanacak acılar o kadar azalır, arama kurtarma ekiplerine de o kadar az iş düşer” hatırlatmasında da bulunduktan sonra deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktaran Ersoy şöyle devam etti;

“Özellikle büyük depremlerde ayakta durmak mümkün olmadığından yapılması gereken ilk şey, sakin kalmaya çalışarak, ağır bir mobilyanın yanına yatmak ya da çökmektir. Eviniz yapı standartlarına uygun olarak yapılmışsa ve eşyalarınız sabitlenmişse kanepe, sağlam masa, yatak gibi eşyaların hemen yanı başında yat-korun tutun ya da çök-kapan hareketini yaparak küçülmek sizin en az zararla kurtulmanızı sağlayabilir. Yat-Korun-Tutun hareketini şöyle anlatalım. Yere yan yatarak bacakları karına çekme (cenin), bir elle sağlam bir eşyaya tutunmak diğer elle de başı korumak şeklindedir. Çök-kapan-tutun özellikle iş yerinizde iseniz masanın yanında iki diz üzerine çökülerek vücut küçültülür, bir elle masaya tutunulur, diğer elle baş korunur. Çök- Kapan, açık alanda bir diziniz yerde çöküp, iki elinizle başınızı koruyarak, bedeninizi küçültüyor, aynı zamanda gözlerimizle de çevremizi gözlemliyoruz.

Deprem sırasında tehlikeli bölgelerin de bulunduğunu ve bu alanlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini de belirten Ersoy, “Deprem sırasında kapı eşikleri durulmaması gereken tehlikeli yerler arasında bulunuyor. Ayrıca, balkon, merdiven boşluğu ve asansörlerin de deprem sırasında kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Dolap, gardırop ve büfe gibi devrildiğinde yaralanmalara yol açabilecek büyük eşyaların da duvara sabitlenmesi gerekiyor” dedi.

“Deprem sonrasında neler yapılmalı?” başlığı üzerinden sunumuna devam eden Ersoy, “Çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin. Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma alanına gidin. Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın" dedi.

Her evde temel ihtiyaçların karşılanabileceği malzemeleri içeren bir çanta veya set hazırlanması gerektiğine de dikkat çeken Ersoy, acil durum çantasında olması önerilen malzemeleri şöyle sıraladı;

"Su, konserve gibi kolay bozulmayacak yiyecek, ilk yardım seti, pilli radyo ve yedek pilleri, el feneri, battaniye, nakit para, kibrit / çakmak, kalem, kağıt, düdük, bebekli aileler için bebek bezi, biberon ve yedek giysi. Evcil hayvanların ihtiyaçları.”

Yaklaşık bir saat süren sunumun ardından Okul Müdürü Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AKUT ekibine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19