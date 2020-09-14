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Milas’ta Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
MİLAS’TA UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEYEN NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ EKİPLERİ BAŞARILI BİR ÇALIŞMA İLE 230 GRAM ESRARIN KENTE GİRİŞİNE İZİN VERMEYEREK ŞAHISLARI YAKALADI…
MUĞLA 14.09.2020, 12:42
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Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyon ile 230 gram esrarın kente girişine izin vermeyerek, şahısları yakaladı
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye bir araçla uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından tespit edilen ve ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 230 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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