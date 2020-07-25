Milas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı
MİLAS KAYMAKAMI EREN ARSLAN BAŞKANLIĞINDA PANDEMİ DÖNEMİ ÖNCESİNDE HER AY GERÇEKLEŞTİRİLEN COVİT 19 SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLMEK ZORUNDA KALINAN MUHTARLAR TOPLANTISI, KURUM AMİRLERİ VE MUHTARLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Pandemi dönemi öncesinde her ay gerçekleştirilen ve kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verilmek zorunda kalınan muhtarlar toplantısı bu ay gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Düzenli olarak her ay düzenlenen muhtarlar toplantısının Temmuz ayı buluşması Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Pandemiden önce tek oturumda düzenlenen toplantı bu sefer iki oturum halinde yapıldı.
Toplantıda bir önceki oturumda ele alınan konulara değinilerek, gelinen nokta ve sonuçlanan işler değerlendirildi. Gündemdeki konuların en hızlı şekilde çözüm yollarının arayışı konuşuldu. Mahalle muhtarları bazı kurumların yapmaları gereken görevleri pandemiyi bahane ederek yerine getirmediğini ifade ederek şikayetlerini de dile getirdi.
Muhtarların taleplerini dinleyen Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Uzun bir aradan sonra kovid-19 tedbirlerine riayet ederek toplantımızı gerçekleştirdik. Mahalle sayımız fazla olduğu için toplantıyı 2 ayrı günde, 2 grup halinde gerçekleştirdik. Pandemi süreci boyunca tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte muhtarlarımızın özverili ve gayretli çalışmalarına teşekkür ediyorum. Malum önümüzde Kurban Bayramı var ve bizim kültürümüzde de bayramlarda ziyaretler var. Lütfen bu süreçte dikkatli olalım. Biliyorsunuz asker uğurlama törenlerinde sıkıntılar yaşadık. Bu tür konularda vatandaşları nazikçe uyaralım” dedi.
Kaymakam Arslan’ın konuşmasının ardından pandemi sürecinde görev alan muhtaralar teşekkür belgesi verilmesiyle toplantı sona erdi.
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