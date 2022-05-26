Milas’ta Matematik Ligi’nde şampiyon Merkez Ortaokulu oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde öğrenciler arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, öğrencilere matematiği sevdirmek, okullar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Matematik Ligi final maçı yapıldı. Turnuvanın şampiyonu Merkez Ortaokulu oldu.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli firma ve kurumların desteğiyle gerçekleşen "2. Geleneksel Matematik Ligi" etkinliğinin final maçı Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda oynandı. Sakarya Ortaokulu, Merkez Ortaokulu, Özel İstanbul Modern İlimler Ortaokulu, Dr. Mete Ersoy Ortaokulu takımlarının oynadıkları final maçının sonucunda birinci olmaya hak kazanan okul Merkez Ortaokulu oldu. Merkez Ortaokulu 1000 TL para ödülü 1’incilik madalyası ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

İkinci olmaya hak kazanan Dr. Mete Ersoy Ortaokulu 750 TL para ödülü, 2.lik madalyası ve kupasını alırken, İstanbul’dan özel bir okul üçüncü olarak 500 TL para ödülü, 3’üncülük madalyası ve kupasını aldı.

Matematik Liginin ilk turunda ev sahibi olduğu maçlarda misafirlerine gösterdikleri özel ilgi sebebiyle onur kupasını alan okul ise Kafaca Ortaokulu oldu. Matematik Ligi’ne destek olan işletme ve kurum temsilcilerine eğitime katkılarından dolayı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından plaket verilerek teşekkür edildi.