Milas’ta kurbanlık satışları başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başlarken asıl ilgiyi ise besi çiftlikleri çekiyor. Milas’ta hayvancılık yapan Kahraman Akar, yerli hayvanlardan oluşan yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanını bayram öncesi satışa hazırlarken kurbanlıkların birçoğunu çiftliğinde görücüye çıkararak satışını gerçekleştirmeye başladı.

Fiyatlar konusunda vatandaşların son günü beklememesi gerektiği uyarısında bulunan Akar, “Milas başta olmak üzere Türkiye’nin et konusunda adını duyuran bölgelerinden toplanan hayvanlarımızı bayram öncesi çiftliğimizde en iyi bakımları yaparak bayrama hazırlıyoruz. Çiftliğimizi tercih eden onlarca dostumuz hisseli veya hissesiz hayvanlarını şimdiden aldılar. Hareketlilik son haftaya girince daha da arttı. Kurbanlıklarımızın yarısına yakını zaten çiftliğimizde sahiplerini buldu” dedi.

Muğla Boğacılar Derneği Başkan Yardımcısı da olan ve bölgede birçok hayır işi adına gerçekleştirilen güreşi organize eden Akar, kurbanlık fiyatlarının ise şuan değerlerinin altında olduğunu ifade ederek, “Büyükbaş hayvanlarımız bugün 13 ila 50 bin arasında, küçükbaş ise bin 500 ile 6 bin lira arasında. Büyükbaş hayvanlarda hisse ise 4 bin 500 ile 6 bin arasında değişiyor. Bayrama doğru bu fiyatlar daha da yükselmesi bekleniyor. Son günü beklemek bu dönemde kar getirmeyebilir” diyerek kurbanlıklarını alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Çiftliği’nde şuanda satılık yaklaşık 100 adet büyükbaş, 200 adet ise küçükbaş hayvan mevcut olduğunu belirten Akar, “Çiftliğimizdeki hayvanların çoğunluğu Milas bölgesinde yetişmiş hayvanlar olmasına karşın, çeşitli illerden getirilen hayvanlarda bulunuyor. Bizler üreticiyiz. İlk elden satış yapıyoruz. Fiyatlarımızda ona göre uygun. İsteyen aldığı kurbanlığı çiftliğimizde tutup, kurban günü yine aynı yerde kasaplarımıza kesimini yaptırarak hisselerini alabilecek” dedi.