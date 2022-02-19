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Milas’ta kundaklanan kulüp binası önünde açıklama yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan spor kulübü binası ile ilgili olarak Gençlikspor Kulübü Başkanı Ersin Köksal, yaptığı açıklamada “Kupalarımız, başarı belgelerimiz, arşivimiz kısacası kulübün tüm hafızası yok oldu” dedi.

MUĞLA 19.02.2022, 17:31
Milas’ta kundaklanan kulüp binası önünde açıklama yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanan spor kulübü binası ile ilgili olarak Gençlikspor Kulübü Başkanı Ersin Köksal, yaptığı açıklamada “Kupalarımız, başarı belgelerimiz, arşivimiz kısacası kulübün tüm hafızası yok oldu” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta Lozan Caddesi’nde bulunan Milas Gençlikspor Kulübüne ait hizmet binasında dün gece önce hırsızlık, ardından ise yangın olayı meydana geldi. Yaşanan olayların ardından kulüp yönetimi yanan bina önünde basın açıklaması yaparak yaşanan saldırıyı kınadı.

Akşam saatlerinde kulüp binasına girilerek zarar verildiği bilgisi üzerine bölgeye geldiklerini ifade Milas Gençlikspor Kulüp Başkanı Ersin Köksal; “Dün akşam saatlerinde aldığımız bir haber üzerine kulüp binamıza geldik. Binanın arka tarafından girilmiş, lavabolar kırılmış, musluklar sökülerek alınmış. Bununla da kalmayan vicdansızlar, şampiyonluk kupalarımıza ve plaketlerimize de zarar vermişler. Dahası kulübün tüm işlevlerinin bulunduğu dosyalar da yırtılmış. Hemen ilçe emniyet müdürlüğümüze haber verdik ve polis memurları bina içerisinde ve çevresinde inceleme yaptılar. İncelemenin tamamlanmasının ardından saatler 20.00’yi gösterdiğinde bizler evlerimize dağıldık. Fakat akşam saat 23.00 sularında bu kez kulüp binasında yangın çıktığına dair telefon geldi ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte kısa sürede buraya ulaştık. Elbette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sonrasında ve bugün sabah saatlerinde yeniden buraya gelerek yaşanan olayı bir kez daha inceleme fırsatı bulduk. Olayın duyulmasının ardından başta ilçemizdeki tüm kamu kurumlarının müdürleri, siyasi partilerimizin ilçe ve il başkanları, bölge milletvekillerimiz, bölgedeki spor kulüplerimizin başkan ve yöneticileri, belediye başkanlarımız telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiler, hem de maddi kayıplar için gereken desteği vereceklerini bildirdiler. Elbette bu düşünce bizim için önemli ancak daha önemlisi, yanan-kırılan-zarar gören eşyalar bir şekilde yerine konur. Bizim üzen nokta ise yıllardır kulüp adına yapılan tüm işlemlerin yer aldığı, alınan yönetim kurulu kararları, defterlerimiz, şampiyonluk fotoğraflarımız, kısaca kulübün tüm hafızası yok oldu ve asla yerine konulamaz. Umarız en kısa zamanda bu olayın failleri bulunur ve gereken cezayı alırlar. Bu konuda da ilçe emniyet müdürlüğümüz personeline güvenimiz sonsuzdur” dedi.

Kulüp Başkanı Köksal, meydana gelen olayda yaklaşık 75 bin lira maddi zararın olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaya katılan Muğlaspor Kulüp Başkanı Abdurrahman Uçar da, Gençlik Spor Kulüp Başkanı Ersin Köksal, kulüp yöneticileri ve sporculara geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı ve şöyle devam etti:

“Yaşanan talihsiz olayı duyduğumuz zaman gerçekten şok olduk. Bir spor kulübüne nasıl böyle bir şeyin yapıldığına inanmak zor Muğlaspor olarak hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, hem de her tür desteğe hazır olduğumuzu belirtmek üzere buradayız.”

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