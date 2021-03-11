Milas’ta kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

-Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Milas - Söke karayolu Pınarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Y.’nin kontrolünde seyreden 35 AG 9920 plakalı kapalı kasa kamyonet, bölgede etkili olan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yola devrilen kamyon refüjde durabilirken, araç sürücüsü Ozan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim T. kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.