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Milas’ta kanalizasyon suyu denize aktı

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNE BAĞLI TATİL BÖLGESİ GÜLLÜK MAHALLESİ’NDE TIKANAN KANALİZASYON HATLARINDAN AKAN PİS SU DENİZE DÖKÜLDÜ…

MUĞLA 10.09.2020, 14:23
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Milas’ta kanalizasyon suyu denize aktı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı tatil bölgesi Güllük Mahallesi’nde tıkanan kanalizasyon hatlarından akan pis su denize döküldü Pis suyun karıştığı deniz suları uzun süre görüntü kirliliği oluşturdu.

Güllük Mahallesi’nde Oba Sitesi bölgesinde özel bir şirket tarafından işletilen İçme Suyu Arıtma ve Atıksu Arıtma Sisteminde yaşanan sıkıntı vatandaşı mağdur etti. Kanalizasyonda meydana gelen tıkanmanın ardından pis suyun denize akıtıldığını iddia eden vatandaşlar, “Bölgedeki rögar sisteminde bir sıkıntı meydana gelmiş. Bunun üzerine ekipler tarafından çalışma başlatılmış fakat çalışma sırasında da pis su denize aktarılmış. Burada insanlar denize giriyor. Sağlık açısından büyük risk. Su kesintileri olduğu zaman firma duyuru yapıyor. Aynı hassasiyeti bu tür bakımlar için de gösterilmesini istiyoruz. En azından bölgede bulunan insanlar birkaç gün denize girmez” dedi.

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