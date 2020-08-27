Milas’ta kamyoncular için çözüm arayışı
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE YOĞUN KAMYON TRAFİĞİNİN YANI SIRA KAMYON VE TIR GARAJI SORUNU YAŞAYAN TAŞIMACILAR İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI BAŞLADI.
Muğla’nın Milas ilçesinde yoğun kamyon trafiğinin yanı sıra kamyon ve tır garajı sorunu yaşayan taşımacılar için çözüm arayışı başladı.
Milas’ta uzun süreden bu yana gündeme getirilen Kamyon ve Tır Garajı konusu yapılan toplantılarla çözüm için arayışına girildi. Bu kapsamda Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde Milas Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, Kent Konseyi yöneticileri, Harita Mühendisleri Odası Milas Temsilciliği ve ilçede bulunan kamyoncular kooperatifi başkanlarının katıldığı çalışma kurulu oluşturuldu. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret eden Çalışma Kurulu çözüm için destek istedi.
Şehri büyük anlamda rahatlatacak olan tır garajı projesi ile ilgili bir toplantı gerçekleştiren katılımcılar çözümün çok kısa sürede masada olacağını açıkladı.
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