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Milas’ta kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
MUĞLA 14.01.2021, 10:22
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgye göre, Kıyıkışlacık Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Ekipleri’nce operasyon düzenlendi. Kazıda iş makinası da kullandıkları belirlenen Y.Y., N.S., R.G., H.E., İ.B. ve İ.Ü. gözaltına alınırken, define aramada kullandıkları tespit edilen kazma, kürek, manivela, define arama çubuğu, tarihi eser olduğu tahmin edilen taş ve objeler ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri devam eden şüphelilerin, daha sonra Milas Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
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