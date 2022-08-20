Milas’ta kaçak içki, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda kaçak içki, uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kısırlar Mahallesi’nde kaçak içki üretimi yaptığı vede kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen bir şahsın adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 57 yaşındaki şüpheli N.K.A.’nın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 232 kök kenevir bitkisi, bir miktar öğütülmüş ve kurutulmuş içime hazır kubar esrar, 7 litre etil alkol, 1 litre içime hazır kaçak içki, 6 adet kaçak içki yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi. Şüpheli N.K.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.