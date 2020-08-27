Milas’ta jandarmadan uyuşturucu baskını
MİLAS’TA UYUŞTURUCU MADDE İMALATI VE TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ MİLAS İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İSTİHBARAT VE JASAT TİMİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.
Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada saksılar içerisinde kök kenevir bitkisi, kubar esrar ele geçirildi.
edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi’nde ikamet eden bir kişinin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı istihbaratını alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT Timi Ekiplerince operasyon düzenlendi. C.C. adlı şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada boyları 100 - 120 santim arasında değişen 27 kök kenevir bitkisi ile 45 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.C. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilecek.
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