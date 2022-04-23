Milas’ta Jandarma 23 Nisan’ı okulda kutladı

Muğla’nın Milas ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkovanlık Mahallesi’nde ikamet eden çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli personeller, Akkovanlık Mahallesi’nde bulunan Turgutreis İlkokulu’nda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla anaokulu ve İlkokul öğrencilerine yönelik kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Öğrencilere bayrak, balon, oyuncak ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımı yapılarak, Çocuklara Tim Jandarma Çizgi Filmi izletildi.