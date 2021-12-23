Milas’ta ilkyardım eğitimi verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Milas Belediyesi çalışanları, İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Temel İlk Yardım Eğitimi aldı. İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde görevli hemşire Aytül İnce Doyran tarafından iki gün boyunca devam edecek eğitimlerde, personele temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konular anlatılacak. Eğitimin ilk gününde belediye personeline teorik eğitim verilirken ikinci gün, maketler üzerinden uygulamalı eğitim verileceği aktarıldı.