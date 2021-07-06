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Milas’ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasına 4 gözaltı

Muğla’nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen gruba yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA 06.07.2021, 15:01
Milas’ta ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasına 4 gözaltı

Muğla’nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen gruba yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta İcra Müdürlüğü ve Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla KOM Milas Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda R.Y.,B.Y.,Y.Ç. ve Y.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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