Milas’ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Muğla’nın Milas ilçesi Şehir Parkı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Kaymakam Refiki Ertuğrul Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürleri Türker Yurtsever, Mahir Kuzu, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, kursiyerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program çerçevesinde halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve defile düzenlendi. Ahşap şekillendirme, sepet örümü, karakalem, yağlı boya kurslarında yapılan ürünlerin sergilendiği etkinlik 1 hafta boyunca devam edecek ve Milas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünler sergilenecek. Program stantların gezilmesinin ardından Kaymakam Böke’nin kursiyerler ile birlikte yağlı boya yapması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.