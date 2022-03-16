Milas’ta “Geçmişin Tezgahında Geleceği Dokuyoruz” projesi hayata geçiyor

Coğrafi işaret sahibi Milas Halısı’nın geleneksel üretim yöntemlerinin öğretilmesi ve Çamlıbeylikyurdu-Akkovanlık bölgelerinde yaşayan kadınların gelir elde etmesine yönelik faaliyetler yürütmek amacı ile hazırlanan “Geçmişin Tezgahında Geleceği Dokuyoruz” projesi Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle hayata geçirildi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ile Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. Personel ve İdari İşler Ekip Lideri Kemal Özeltürkay’ın imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında Milas Halısı dokuma ve eğitim merkezi kurulacak. Çallıbeylikyurdu ve Akkovanlık mahallelerinde ikamet eden kadınların eğitim merkezlerinin hizmetlerinden faydalanması sağlanıp, geleneksel Milas Halısı dokumacılığı hakkında bölge insanı eğitilecek.

Geleneksel Milas Halısı dokumacılığını ve de evlerdeki halı dokumacılığını eğitim merkezi vasıtası ile desteklemek, gerekli ekipman ve malzeme desteğinde bulunmak ve dokunan Milas Halısı’nın satışı konusunda destek vermeyi de amaçlayan proje hakkında bilgi veren Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, “Bu protokol Milas Halısı Dokuma ve Eğitim Merkezinin kurulum, eğitim, üretim ve satış faaliyetlerini kapsıyor. Bu kadın istihdamına yönelik bir çalışma. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yükümlülükleri, kapatılan Çallıbeylikyurdu İlkokulu binasının içinde Milas Halısı Dokuma ve Eğitim Merkezinin kurulması, Milas Halk Eğitim Merkezi tarafından Geleneksel Milas Halısı hakkında eğitimlerin planlanması ve eğiticilerin görevlendirilmesi, Çallıbeylikyurdu ve Akkovanlık Mahallelerinde eğitim merkezinin tanıtımının yapılması ve eğitim ve dokuma faaliyetlerine katılımcıların sağlanması, dokunan halılardan bir miktarını Önce Kadın Satış Ofisi kanalı ile satışına destek olunması, ilçemizde geleneksel hale gelen fuar ve şenliklerde mezat yapılarak halı satışına destek olunmasıdır. Esan Eczacıbaşı ise Milas Halısı Dokuma ve Eğitim Merkezi Binasının tadilatının yapılmasından, Milas Halısı üretimi sarf malzemelerinin bir kereye mahsus karşılanmasından ve dokunan Milas Halılarının satışı konusunda destek olunmasından yükümlüdür. İnşallah faydalı bir proje olur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. Personel ve İdari İşler Ekip Lideri Kemal Özeltürkay ise, “Biz bu yola çıkarken öncelikle bölgemize nasıl bir ekonomik katkı sağlayabilirizi düşündük. Buradaki özellikle kadın nüfusunun nasıl ekonomik olarak kalkınmasını sağlayabiliriz diyerek yola çıktık. Müdürümüzün de fikri destekleriyle böyle bir projeye başladık. Umarız devam eder. Unutulmaya yüz tutmuş olan halıcılık mesleğini tekrardan canlandırabiliriz. Başarılı bir proje olmasını ümit ediyoruz. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Protokol kapsamında Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Milas Halısı coğrafi işaretine uygun şekilde halı dokunmasına yönelik eğitim verilmesi ve halıların dokutulması konularında eğitim faaliyetlerini yürütecek. Kapatılan Çallıbeylikyurdu İlkokulu binası Milas Halısı Dokuma ve Eğitim Merkezi olarak düzenlenmesi için Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek binaya Esan Madencilik tarafından bakım ve onarım yapılacak. Halı tezgahları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilecek, sarf malzeme ise Esan Madencilik tarafından karşılanacak.