Milas’ta etkili olan sağanak yağış sonrası su baskınları yaşandı

Muğla’nın Milas ilçesinde üç gündür devam eden yağışlarla birlikte bazı yerlerde su baskınları yaşanmasına neden olurken, 10 evde maddi zarar oluştu.

Milas’ta Kemikler Mahallesi Yarıkkuyu mevkii sakinlerinin tarlaları yine sular altında kaldı. Kemikler Mahalle Muhtarı Mehmet Kızıldağ ise, 2019 yılı içerisinde Milas - Bodrum karayolunda Kocadere olarak bilinen alanın temizletildiğini ve o tarihten itibaren de hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, “Dere yatağının bir bölümünde benzin istasyonu var. Ve o benzin istasyonun olduğu yerde de menfez. Bu menfez dar. Genişletilmesi için çalışma başlatıldı. Fakat bir sonuç alınamadı. Bölgemizde etkili olan yağmurlarla birlikte su baskınlarını yeniden yaşar olduk. Şimdiye kadar 400 dönüm arazi ve yaklaşık 10 ev sular altında kaldı. Ayrıca köy bağlantı yollarımızda da sıkıntı var. Taşan dere, yolu sular altında bıraktı. Zaman zaman yolda kalan araçları kendi imkanlarımızla kurtarıyoruz. MUSKİ ekipleri çalışma yapıyor ama bu da yeterli değil. Bu taşkınların yaşanmaması için bölgedeki menfezlerin biran önce genişletilmesi lazım” dedi.

Hisarcık Mahallesi’nde de sağanak yağış sonrası su baskılarını yaşandığı ortaya çıktı.