Milas’ta Ekmek 3.50, Simit 4 TL oldu

Milas’ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe 50 kuruş, 3 liradan satılan simite ise 1 lira zam yapıldı.

Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle yapılan zam vatandaşların tepkisine neden olurken, 5 ay içerisinde ekmeğin fiyatına 1 TL daha zam yapılmış oldu. Kasım ayında 210 gram ekmek 2 buçuk liradan satılıyordu.