Milas’ta e-sınav merkezi açıldı

Vatandaşların randevu alarak girebilecekleri, açık öğretim kurumları sınavları, kalfalık ustalık teorik sınavları, amatör telsizcilik sınavları, motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri teorik sınavlarının tümü artık Muğla’nın Milas ilçesinde Elektronik Sınav Merkezi’nde gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce birçok il ve ilçede uygulamaya konulan Elektronik Sınav Merkezi Milas’ta da hizmete sunuldu. Sakarya Ortaokuluna ait binanın bir bölümünde oluşturulan Milas E - Sınav Merkezi’nin açılışı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şube müdürleri ve sürücü kurslarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış öncesinde yapılan çalışma ve E - Sınav Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal, “Elektronik Sınav Merkezi’nin Milas ilçemizde açılması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar başka il veya ilçeye gitmek zorunda kalmadan ilçemizde sınavlarına girebileceklerdir. Elektronik Sınav Merkezimizin şimdiden tüm adaylarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılışın ilk gününde birimde sınavın da yapılacağını duyuran Bal, “Bugün sınava burada MTSK sınavı gerçekleşecek. E-Sınav merkezi daha önce Bodrum, Menteşe gibi ilçelerimizde vardı. Ama şimdi yaptığımız merkezle birlikte kursiyerler randevu alarak zamanında gelecekler, sonucunu da aynı anda öğrenip gidecekler. Sürücü kurslarımızın maddi destekleriyle, inşaat ekibimizin özverili çalışmalarıyla, bakanlığımızın altyapı malzemeleriyle güzel bir merkez oluşturduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.