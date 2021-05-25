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Milas’ta dere temizliği

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında yaşanabilecek kötü koku ve görüntü kirliliğini önlemek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Milas ilçesinde bugüne kadar Çökertme ve Narhisar Mahallelerinde 2 bin metrelik temizlik çalışması yapan ekipler, Danışment Mahallesi’ndeki 8 bin metrelik çalışmayı da tamamladı.

MUĞLA 25.05.2021, 15:02
Milas’ta dere temizliği

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’da MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında yaşanabilecek kötü koku ve görüntü kirliliğini önlemek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Milas ilçesinde bugüne kadar Çökertme ve Narhisar Mahallelerinde 2 bin metrelik temizlik çalışması yapan ekipler, Danışment Mahallesi’ndeki 8 bin metrelik çalışmayı da tamamladı.

İl genelinde yapılan ve vatandaşların memnuniyetle karşıladığı çalışmalar Milas’ın Karacahisar Mahallesi’nde devam ediyor. Bugüne kadar Karacahisar’da 1000 metrelik dere temizliği yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
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