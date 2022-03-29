Milas’ta CİMER’in bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminin etkin ve hızlı çalışması, sistemde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi, sistemde görev yapan personelin bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme yeni tanıtılan personelin bilgilendirilmesi amacıyla Milas’ta kurum ve kuruluşlarda görev yapan CİMER kullanıcı personellere yönelik toplantı düzenlendi.

Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantının sunumu Muğla İl Genel Koordinatörü İsmail Arık ve Milas İlçe Koordinatörü Nihal Sümer tarafından yapıldı. İlçe Koordinatörü Nihal Sümer tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından İl Koordinatörü İsmail Arık’ın gündem maddelerini açıklaması ve sunumuyla devam etti.

Toplantıda, CİMER’in tanımı, kuruluş amacı, dilekçe ve bilgi edinme haklarının önemi, başvurulara cevap verme süreci, yasal süre geçmeden cevabın hazırlanması, ara cevap ya da kesin cevabın verilmesi, e-posta adresi olmayan başvurulara telefonla veya resmi yazıyla cevap verilmesi, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve CİMER sisteminin teknik kullanımı, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu çerçevesinde vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde ara cevap verilmesi, işlemin sonuçlanması halinde sonucun ayrıca bildirilmesi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılan başvurularının yasal süresinin 15 gün olduğu ve bu süre içerisinde sonuçlandırılması gerektiği, başvuruların süresinin uzaması halinde sürenin neden uzadığı konusunda başvuran kişiye ara bilgi verilmesi gerektiği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacının, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar, kişisel verilerin ikinci ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması, gizlilik esasına riayet edilmesi, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemin uygulanacağı ve işlemlerin kanunlar çerçevesinde yapılması gerektiği anlatıldı.