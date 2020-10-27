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Milas’ta bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
MİLAS’TA BİR KİŞİ SAHTE ALKOLDEN YAŞAMINI YİTİRDİ.
MUĞLA 27.10.2020, 19:40
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MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bafa Mahallesi’nde ikamet eden Ali İzzet U. (64), alkol zehirlenmesi teşhisiyle Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan şahıs, yaşam savaşını kaybetti.
Ön otopsisi Devlet Hastanesi’nde yapılan Ali İzzet U.’nun cenazesi daha sonra Muğla Adil Tıp Kurumu’na sevk edildi. Şahsın ölümüyle Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri tarafından Ali İzzet U.’nun evinde yapılan aramada 5 litre sahte rakı bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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