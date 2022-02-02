Milas’ta bir asırlık geçmişe sahip okulda restorasyon çalışması başlıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde 4 Mart 1922 tarihinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kapılarını açan Sakarya İlkokulu binasında, Muğla Valiliği’nin de desteğiyle restorasyon çalışması yapılacak. Çalışma ile okulun tamamı yeniden elden geçirilecek. Şuanda toprakla dolu olan en alt katı ise temizlenip, resim, sanat galerisi gibi etkinliklerde kullanılmak üzere işlevsel bir salon haline dönüştürülecek.

Milas’ta zamanın Muğla Valisi Müştak Bey’in de desteğiyle, 1922 yılında Macar ustalarca şehrin içindeki tarihi yapılardan alınan malzemeler kullanılarak inşa edilen, Muğla’da yapılan “ilk” okullar arasında yer alan Sakarya İlkokulu’nda önümüzdeki günlerde detaylı bir restorasyon çalışması gerçekleştirilecek. Okulun restorasyon projesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Koruma kurulu tarafından taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tescillenen binanın restorasyon çalışması Muğla Valiliği’nin desteğiyle yapılacak. Çalışma ile şu anda çamurla kaplı olan binanın zemin katı temizlenecek. Yaklaşık bin metrekare olan alan, resim ve sanat galerisi gibi etkinliklerde kullanılmak üzere düzenlenecek. Işıklarla da farklı bir havaya kavuşturulacak olan zemin kat, Milas’ın dokusuna uygun ve kullanılabilir bir hale getirilecek.

Restorasyon kapsamında okulun çatı bölümü de değişime uğrayacak. Yapılan araştırmalar doğrultusunda binanın daha önce çatı bölümünde bir kat daha olduğu belirlenirken, bu araştırma ve bilgiler doğrultusunda çatı bölümü de yine ‘ilk’ görünümüne kavuşturulacak.