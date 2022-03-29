Milas’ta binlerce fidan toprakla buluştu

2021 yılı Temmuz ayında orman yangınlarından etkilenen Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen bölgesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Fesleğen’de düzenlenen etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, daire amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Kaymakam Böke ”Bugün burada 3 bin fidanımızı toprakla buluşturacağız. Geleceğe nefes olacağız. Yanan orman alanlarımızın tekrar yeşermesi için emek sarf edeceğiz. Ormanlar insanların yaşam kaynaklarından olup bizlerin de torunlarımıza geliştirerek bırakacağımız emanetlerdir. Bir ülkenin temel kaynaklarından olan ormanların korunması, fidanların çoğalması, çevremizin ağaçlandırılması çok önemlidir. Bu bilinçle hareket ederek, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı korumaktır. Bu çerçevede bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen başta Orman İşletme Müdürlüğümüzün cefakar çalışanları olmak üzere katılım gösteren vatandaşlarımıza, kamu görevlilerine, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artması temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutlarım” dedi.

Katılımcılar tarafından 3 bin adet ardıç, kızılçam, kara servi, mavi servi ve badem fidanları toprakla buluştu. Fesleğen’de ağaç dikimi ile birlikte Orman Haftası çerçevesinde Güvercinlik bölgesinde Milas Gençlik Merkezi ile Milas Kredi Yurtlar Kurumu gönüllü gençleri de ağaç dikimi gerçekleştirdi.