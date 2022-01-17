Milas’ta alternatif turizm toplantısı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, başkanlığında Milas ilçesinde bulunan Beçin Kalesi ve Ören Yeri ile Milas Alatepe yamaç paraşütü alanında yapılacak çalışmalar ile ilgili durum değerlendirmesinde bulunmak üzere Vali Yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri ve kazı başkanlarının katılımı ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Menteşeoğulları Beyliği’nin başkenti ve Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olan Beçin Kalesi ve Ören Yeri’nde yapılacak çevre düzenlemesi, aydınlatma, bilgilendirme tabelalarının tamamlanması gibi çalışmaların yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Milas-Bafa’da bulunan Herakleia Antik Kentinde başlayan temizlik, kurtarma kazısı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verildi. Milas’ta bulunan bir diğer önemli antik kent Euromos Antik Kentinde restorasyon çalışmalarının devam ettiği, Zeus Mabedinin sütunları dikilmekte olduğu bildirildi.

Milas ilçesi Ören Mahallesinde yaklaşık 650 metre yükseklikte ve Karia Yürüyüş Rotası üzerinde bulunan Alatepe yamaç paraşütü alanının etkin tanıtımı ve çevre düzenlemesi konusunda yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Muğla’nın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için tüm taraflarla ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Vali Orhan Tavlı, ilimiz turizm destinasyonlarının ve alternatif turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması amacıyla yapılan etkin tanıtımı çalışmalarıyla dört mevsim sürdürülebilir turizm hedefine kısa sürede ulaşılacağını ifade etti.