Milas’ta Ağustos ayı Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde aylık olarak gerçekleştirilen Milas Muhtarlar Toplantısı’nın Ağustos ayı oturumu gerçekleştirilirken, toplantıda muhtarlar mahallelerinin sorunlarını dile getirdi.

Milas Kaymakamlığı tarafından organize edilen aylık Muhtarlar Toplantısı’nın Ağustos ayı oturumu, Milas Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda Kaymakam Mustafa Ünver Böke Başkanlığında gerçekleştirildi. Kurum Müdürleri ve Milas’a bağlı mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda muhtarlar mahallelerinin sorunlarını dile getirerek çözüm yolları hakkında bilgiler aldı. Ağustos ayı bilgilendirme toplantısı mahalle muhtarlarının mahallelerinde yaşanan sıkıntı ve eksiklikleri kurum müdürlerine aktarmasının ardından sona erdi.