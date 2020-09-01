Milas’ta 90 yaşındaki avcıya teşekkür plaketi verildi
MİLAS EKİNANBARI MAHALLESİNDE İKAMET EDEN, MİLAS AVCILAR ATICILAR AMATÖR BALIKÇILAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÜYESİ, 1930 DOĞUMLU HALİL KIRAN’I ZİYARET EDEN DERNEK BAŞKANI MUSTAFA ÖZKAN, “SADECE MİLAS’IN DEĞİL BEKLİ DE TÜM BELGELERİ VAR OLAN ÜLKEMİZİN EN YAŞLI TEK YASAL AVCISI HALİL KIRAN ABİMİZ” DEDİ.
Muğla’nın Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesinde ikamet eden, Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyesi, 1930 doğumlu Halil Kıran’ı ziyaret eden Dernek Başkanı Mustafa Özkan, “Sadece Milas’ın değil bekli de tüm belgeleri var olan ülkemizin en yaşlı tek yasal avcısı Halil Kıran abimiz” dedi.
Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Özkan, derneğin Ağustos ayı içerisinde düzenlenen son genel kuruluna katılarak oyunu kullanan 90 yaşındaki Halil Kıran’a ziyarette bulundu.
Kıran’ın genel kurulun ardından Milas Avcılar Derneğine giderek yeni Avcılık Belgesini ve 2020 - 2021 Av Dönemi Avlanma İzin Kartını aldığını belirten Dernek Başkanı Özkan, “Yönetim olarak Aralık ayında avcılık hayatına nokta koyacak olan Halil Kıran amcamıza plaket vermek istedik. Kendisi şimdiye kadar bize avcılık alanında çok önemli katkılarda bulundu. Doğayı seven birisi olarak gençlere örnek oldu” dedi.
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