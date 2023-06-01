Milas’ta 88 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde araçlarla çok sayıda kişinin getirilerek ormanlık alana bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 88 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi sınırları içerisine dün akşam saatlerinde 3 minibüsün giriş yaparak, bölgeye çok sayıda kişi bırakıldığı ihbarı üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Sabah saatlerine kadar bölgede arama çalışması yapan jandarma ekipleri 88 düzensiz göçmen yakaladı. Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi ise gözaltına alındı. İşlemleri jandarma karakolunda devam eden göçmenlerin daha sonra Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.