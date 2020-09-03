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Milas’ta 72 noktada EBA destek odaları açıldı

MİLAS’TA BİLGİSAYAR VE İNTERNET ERİŞİMİ BULUNMAYAN 1. SINIFTAN 12. SINIFA KADAR ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDAKİ TÜM ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KULLANILABİLECEK OLAN EBA DESTEK NOKTALARI AÇILDI.

MUĞLA 03.09.2020, 15:39
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Milas’ta 72 noktada EBA destek odaları açıldı

Milas’ta bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan 1’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılabilecek olan EBA Destek Noktaları açıldı.

Evlerinden EBA’ya giriş imkanı olmayan tüm öğrenciler evlerine en yakın okullarında bulunan EBA Destek Noktalarında okul idarelerinin hazırladığı program dahilinde uzaktan eğitimlerine devam edecekler.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal “Kovid-19 salgını yüzünden zorunlu olarak 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi uzaktan eğitim sürecine girdi. Dijital platformlara taşınan eğitim pek çok öğrencimiz internet erişimine ve teknolojiye ulaşmakta güçlük çekti. Bu durum öğrenci katılımlarının azlığını ve öğretmen motivasyonlarında azalmayı da beraberinde getirdi. Elbette hiçbir tedbir yüz yüze eğitimin karşılığı olamaz. Ancak çocukların öğrenme sürecine olan motivasyonlarının olumsuz etkilenmemesi adına oluşturduğumuz 30 ilkokul, 28 ortaokul, 14 lise müdürlüklerimiz tarafından erişime açılan EBA destek noktaları evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan ve okul idarelerince tespit edilen 1’inci sınıftan 12’inci sınıfa zorunlu eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılacaktır. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 72 noktada oluşturduğumuz EBA destek odalarımız öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır” dedi.

"Mobil araç kırsal mahallelerde"

İnternet erişimi ve altyapısı bulunmayan kırsal mahalleler için de çalışma yaptıklarını ifade eden Bal, “Milas’ın kırsal nüfusu oldukça fazla. Kırsal mahallelerde ikamet eden çocuklarımızın bazıları da internete erişim ve altyapı konusunda sıkıntılar yaşıyor. Çukur ve Fesleğen Mahallesinin internet altyapısının olmaması orada bulunan öğrencilerimizi dezavantajlı duruma düşürmekteydi. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak içerisinde internet erişimi bilgisayar bulunan mobil aracımız Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere öğrencilerimizle buluşuyor. Bir nebze de olsa eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran bu uygulamayla artık öğrencilerimizin hizmetindeyiz” dedi.

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