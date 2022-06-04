Milas’ta 6. Yörük Kültür Şenliği düzenlendi

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’nin organizasyonuyla 6’ncı Yörük Kültür Şenliği düzenlendi. Yörük göçüyle başlayan program, konserlerle devam ederken, vatandaşlar özellikle yörük göçüne yoğun ilgi göstererek o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından 6. Yörük Kültür Şenliği düzenlendi. Şenlik Menteşe Caddesi’nde Salı Pazarı önünden başlatılan Yörük göçü ile başladı. Göç yürüyüşüne Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcıları Mehmet Ateş ve Halil Mutlu’nun yanı sıra oda, dernek başkanları, mahalle muhtarları, vatandaşlar katıldı.

Atlar, bayraklar, davul ve zurnalarla gerçekleşen yürüyüşe vatandaşlar ise alkışları ile eşlik etti. Atapark’a kadar devam eden yürüyüş anını vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt edip, canlı yayınlarla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Etkinlik çerçevesinde akşam saatlerinde ise Atatürk Kültür Merkezi’nde Zeki Yılmaz, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Topçuoğlu, Fethiye Belediyesi Türk Halk Müziği Sanatçısı Aysun Karasaçlı ve Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Uzunoğlu konserleri düzenlendi. Konserde yerel sanatçı Turgut Taş da sahne alarak birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Yöresel halk oyunları gösterisi ise beğeniyle izlenildi.

Gecede konuşma yapan Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Yörük Obaları Kültür Derneği Başkanı Erkan Turgut, çalışmaları hakkında kısa bilgiler aktararak katılımcılara teşekkür ederken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yörük kültürünün önemine değinerek, gelenek, görenek, örf ve adetlerin yaşatılması adına etkinliklerin devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılanlara, yörük çadırlarında keşkek, pilav, ayran, lokma ikramında bulunuldu.