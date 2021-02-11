Milas’ta 5 okulun kayıt alanı yeniden belirlendi

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitime kapılarını açacak olan Şehit Erkan Karataş İlkokulu için kayıt alanı belirleme toplantısı düzenlendi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hayıtlı Mahallesi’nde inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulan Şehit Erkan Karataş İlkokulu’nun okul öncesi ve ilkokul kayıt bölgesini belirlemek amacıyla Kayıt Alanlarının Belirlenmesi ve Öğrenci Kayıt Komisyonu Temel Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Mahir Kuzu başkanlığında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan komisyon toplantısına Şehit Erkan Karataş İlkokulu Müdürü, komisyon üyeleri, kayıt alanı etkilenecek olan Fatih İlkokulu, Merkez İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürleri katıldı.

Toplantıda Şehit Erkan Karataş İlkokulu kayıt alanı bölgeleri belirlendi ve Fatih İlkokulu, Merkez İlkokulu, Sakarya İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulunun kayıt bölgelerinde bulunan bazı adresler yeni açılan Şehit Erkan Karataş İlkokuluna tanımlandı.