Milas’ta 293 adet ecstasy hap ele geçirildi

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinden 293 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan bir şahıs üzerinde yapılan aramada, 2 ecstasy hap ele geçirildi. Ö.A. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.