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Milas’ta 293 adet ecstasy hap ele geçirildi
MİLAS NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA BİR ŞAHSIN ÜZERİNDEN 293 ADET ECSTASY HAP ELE GEÇİRİLDİ.
MUĞLA 21.08.2020, 16:59
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Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinden 293 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan bir şahıs üzerinde yapılan aramada, 2 ecstasy hap ele geçirildi. Ö.A. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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