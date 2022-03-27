Milaslılar Derneği 43’üncü yılını Milas’ta kutlandı

Milaslılar ve Milas’ı Sevenler Derneği tarafından genellikle İzmir’de düzenlenen buluşma organizasyonu bu yıl Milas’ta gerçekleşti. Geceye katılanlar yöresel yemek ve müziklerle eğlenirken, protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarla Milas’ın sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgiler aktardı.

Milaslılar ve Milas’ı Sevenler Derneği, 43’üncü yılını düzenlenen etkinlik ile kutladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Baki Öner; “Derneğimiz 1979 yılında Zeki Boran başkanlığında kuruldu. 23 yaşında derneğin ilk üyelerinden birisiyim. Geçmiş dönemlerde yönetim kurullarında görev aldım. Dört dönemdir de derneğin yönetim kurulu başkanıyım. Derneğimiz şu anda Ege Bölgesi’nde ve Türkiye’de hayatta ve ayakta olan az sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir. Çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir. Sürekli Milas’la irtibat halindeyiz. İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde, hatta yurt dışındaki ve İsrail’de yaşayan Milaslı Musevi hemşehrilerimizle bağımız vardır. Onlar da kendilerini zevkle Milaslı olarak kabul etmektedirler. Milas deyince, susmasını bilmeyen bir insanım. Söz konusu Milas olunca benim için her şey değişiyor. Milas, benim yaşamımda çok önemli bir yere sahiptir. Kurucu başkanımız Zeki Boran’ın başlattığı ve sonrasında devam eden gelenek gereği bugüne kadar 400 civarında Milaslı üniversite öğrencilerine burs sağladık. Yine öğrencilerimiz için buradayız. Derneğimizin İzmir’de bir gayrimenkulü var. Kime dernek için ulaştıysam geri çevirmedi. Dernek adına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uzun yıllar dernekte görev aldığının altını da çizen Öner, “Bu dernekte ben ve benden önce birçok insan görev aldı. Ama artık gençlerin yönetimi ele almasını bekliyorum. Bu dernek hepimizin, Milas hepimizin” dedi.

Konuşmaların ardından Milas Yörük Obaları Derneği üyeleri tarafından yöresel halk oyunları gösteri yapılırken, katılımcılar çalan yöresel müzikler eşliğinde eğlendiler.