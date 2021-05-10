Milaslı yörükler keçilerini kırktı

Hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasıyla sürülerini bakıma alan Muğla’nın Milas ilçesindeki Yörükler, keçilerini tıraş ettiler.

Renkli kültürleriyle dikkat çeken Milaslı Yörükler, geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. İlçede ikamet eden bu renkli Yörük kültürünü yaşatan ender insanlardan Kiriş ailesi de geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de hayvanlarını yaz sıcaklarından korumak amacıyla, keçilerinin uzayan kıllarını keserek traş etti.

"Torunlarıma da öğretiyorum"

Milaslı yörüklerden Veli Kiriş’e ait keçi sürüsü, ‘kırplık’ denilen makas yardımıyla tıraşlandı. Keçilerin yaz sıcaklarından rahatsız olmalarını önleyen tıraşlama işlemi hakkında bilgi veren Veli Kiriş, “Yıllardır geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum. Aileme çocuklarıma hayvancılık yaparak baktım. Çok eskiden Yörük kültürünü tamamıyla yaşardık. Hayvanlarımıza ot bulabilmek için Yörük göçleri yapardık. Her yıl imece usulü ile yaptığımız kırkım işini bu sene pandemiden dolayı aile olarak yapıyoruz. Torunlarıma da öğretiyorum. Nesiller boyu aktarılmasından dolayı mutluyum. Bazı akrabalarımız Milas’tan Muğla - Denizli tarafına yaylaya göçe başladılar. Biz uzun zamandır göç yapmıyoruz, kendi yerlerimizde kalıyoruz. Zaman değişiyor ama kültürümüzün kaybolmaması için bu tür etkinliklere devam ediyoruz” diye konuştu.

"Kültürü yaşatıyorlar"

Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı - MHP’li Belediye Meclis Üyesi Veteriner Hekim Mevlüt Kiriş, babası Veli Kiriş’in ve ailesinin bu kültürü bizzat yaşatan ender insanlardan olduğuna dikkat çekti.

Keçi kırkımının, Yörüklerin geleneklerinden sadece bir tanesi olduğuna değinen Mevlüt Kiriş, “Bu işlem keçilerin sağlığı için çok önemli. Hayvanların et ve süt açısından verimini de artırıyor. Tıraşlanan keçi yaz sıcaklarından en az derecede etkilenerek, yaz mevsimini sağlıklı geçiriyor. Ailem de bu geleneği halen daha sürdürüyor. Böylelikle Yörük kültürümüzü de yaşatmış oluyoruz. Keçi kılları daha sonra çadır, dokuma kilim, çul gibi geleneksel Yörük eşyalarının yapımında kullanılıyor” dedi.

Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın öneminin daha da çok anlaşıldığını da hatırlatan Kiriş, “Beslenmek için gıdaya ihtiyaç duyuyoruz. Keçinin eti, sütü, peyniri çok faydalı. Keçi sütü insan sütüne en yakın süttür. Özellikle alerjisi olan çocuklarda doktorlarımız keçi sütünü önermekte” dedi.