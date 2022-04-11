Milaslı sporcu, başarısıyla ilçesini gururlandırdı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda Beril Akdemir tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Aydın Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen TTF Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda karşılaştığı tüm rakiplerini yenen Milaslı genç sporcu Beril Akdemir, turnuvanın 3. Grup şampiyonu olarak ilçesini gururlandırdı.

Aynı turnuvada 2. Grup Şampiyonu olarak ayrılan Azra Alya, Aydın’da başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Kış Kupası Türkiye Serisi Turnuvası’ndan da şampiyon olarak ayrılan Azra, tenisteki yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beril ve Azra’nın elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu belirten Tenis Antrenörü Taylan Okşan, “Sporcularım tenise gönül verdi. Antrenmanlarda gösterdikleri azim, turnuvalardan şampiyonlukla ayrılmamızı sağlıyor. Onlarla ne kadar gurur duysam azdır. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Biz bundan sonraki süreçte de aynı heves ve aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.