Milaslı şehidin ismi okulda yaşatılacak

2019 yılında Milas Hayıtlı Mahallesi Kardelen Sokak’ta hazine arazisine yaptırılan 360 öğrenci kapasiteli 12 derslikli Şehit Erkan Karataş İlkokulu düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Törene; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt İlter, MHP Milas İlçe Başkanı M. Emin Ünlüsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ismi okula verilen şehidin ailesi ve bazı okulların müdürleri ve az sayıdaki öğrenci velisi katıldı.

Törende konuşan şehit Erkan Karataş’ın oğlu Mehmet Karataş ve kızı Hatice Karataş, babalarının isminin okulda yaşayacak olmasından son derece mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise törende yaptığı konuşmada okulun fiziki yapısı hakkında bilgi verdi Bal, “İlçemizde 27 şehidimiz vardı. Dönemin Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Muğla Milletvekili Yavuz Demir ile okula ne isim verelim diye düşünürken, neden şehitlerimizden birinin adını vermiyoruz dedik ve ben hemen şehidimizin ailesini aradım. İnanın heyecandan konuşamadılar. İçinde bulunduğumuz okulun tamamlanmasında ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar ortak bir çalışma yürüttüler” dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, ilçedeki kurum ve kuruluşların ortak ürünü olan, şehidin de adını taşıyan, yeni normalleşme süreciyle eğitim-öğretime açılan bu okulda bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Şehit Erkan Karataş Kimdir?

1964 yılında Milas’ta doğdu. İlk ve orta öğretimini Milas’ta tamamladıktan sonra lise eğitimini İzmir’de aldı. Akabinde Astsubay okulunda almış olduğu eğitimin ardından Denizli’de tankçı olarak görev yaptı. 1 yıl Ankara’da pilotaj eğitimi alarak pilot oldu. 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda pilot olarak görev yaptı. 9 Kasım 1990 tarihinde şehit oldu.