banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı!
Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta heyecanı!
VakıfBank 68 yaşında
VakıfBank 68 yaşında
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

Milaslı dağcılar, doğa turizmine katkı sağlamak istiyor

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’yi makamında ziyaret ederek yaptıkları faaliyetler ve ileriye dönük projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

MUĞLA 13.04.2022, 09:32
Milaslı dağcılar, doğa turizmine katkı sağlamak istiyor

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’yi makamında ziyaret ederek yaptıkları faaliyetler ve ileriye dönük projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Milas Dağcılık Yönetim Kurulu Başkanı Baki Çetinkaya ve beraberindekiler, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’yi makamında ziyaret etti. 2013 yılında kurulan, 2014 yılından beri Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan, 62 lisanslı dağcı sporcusu ve 90 üyesi, 250, 300 doğa dostu ve on yıllık birikimiyle yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Böke’ye bilgi veren Çetinkaya şunları söyledi: “Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak dağ yürüyüşü ve tarihi Karia yolu, Likya yolu, Leleg yolu (Bodrum) ve kanyonlara doğa yürüyüşleri düzenledik. Tarihi ve doğal özelliği bulunan bölgelerde kamp kurduk. Kayseri Erciyes Dağı 3917 m., Rize Kaçkar Dağı 3937 m., Demirkazık Dağı 3756 m., Aladağlar (NİĞDE), Aksaray Hasan dağı 3268 m., Antalya Kızlarsivrisi 3070 m., Muğla Akdağ Uyluk Tepe 3024 m. ve Denizli Honaz dağı 2571 m’ye dağcılık, yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştirdik. Kültürel faaliyetler konusunda etkinlikler düzenledik" dedi

Milas Arama Kurtarma Timi oluşturduklarını da belirten Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Milas Dağcılık olarak bölgemiz kırsalını, Karia yürüyüş yollarını iyi tanımamızın yanında, yıllardır doğada yaptığımız arama kurtarma ve dağcılık faaliyetleri neticesinde edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, öncelikle ilçemiz sınırları dohilinde doğada meydana gelecek kayıp, kaza, doğal afet gibi durumlara en kısa sürede müdahalede bulunmak amacıyla kulübümüzün bünyesinde Milas Arama Kurtarma Birimi oluşturduk. Bu birimde görevli üyelerimize ilkyardım, arama kurtarma ve afet eğitimi verdik. Gerek ulusal gerekse yerel basında yankı bulan, ilçemizin tanıtımı için önemli bir etkinlik niteliği taşıyan ve geleneksel hale getirilen, pandemiden dolayı bu yıl yapılamayan Latmos Dağcılık ve Doğa Şenliği’ni önümüzdeki yıl için planlamaktayız” açıklamasında bulundu.

"Doğa turizmine katkı sağlamak istiyoruz"

Çetinkaya, doğa turizmine de katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, "Milas Bafa Gölü Tabiat Parkı, Labranda, Kapıkırı Herakleiası, İncirliin Mağarası, Euromos, İasos Antik Kenti, Gökçeler Kanyonu, Beçin Kalesi, Yediler Manastırı, Sakarkaya Asar Tepe gibi tarih ve doğal güzellikleriyle eşsiz coğrafyaya sahiptir. İlçemiz doğa sporları yapmak için ideal parkurları içinde barındırmaktadır. Milas Dağcılık olarak bu durumun farkındayız. Karia parkurlarına ilave ilçemizde bulunan tarihi ve doğal özellikleriyle ön plana çıkan yeni parkurların işaretlemesini yaparak tarih ve doğa turizmine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Milas Dağcılık’ı ağırlamaktan memnun olduğunu dile getirerek zaman ve imkanlar ölçüsünde faaliyetlere katılmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
13°
az bulutlu